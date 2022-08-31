Почти 3 млн кубометров воды наполнили Волго-Ахтубинскую пойму

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области в августе в Каширинский и Краснослободский тракты Волго-Ахтубинской поймы поступило почти 3 миллиона кубометров воды. Это позволило наполнить основные водные артерии в засушливый меженный период. Чтобы ерики и озера, как и колодцы со скважинами и людей не пересохли, подкачка воды в пик жары проводилась искусственно.

В Каширский тракт поступило 1 миллион кубометров воды, в Краснослободский - 1,944 миллиона кубометров. Затем вода вошла в ерики и озера. Например, в ерике Верблюд уровень воды поднялся на 1,5 метра. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

В 2022 году из регионального бюджета выделили 55 миллионов рублей на дополнительное обводнение. Мероприятия проводятся не только в Среднеахтубинском районе, но также в Палласовском, Ленинском и Светлоярском.