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Общество31 августа 2022 12:45

Трех детей из ЦРБ доставили в реанимацию больницы №7 после лобовой аварии под Волгоградом

Еще один проходит лечение в Дубовском районе
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Годовалого малыша оставили в Дубовской ЦРБ.

Годовалого малыша оставили в Дубовской ЦРБ.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в Дубовском районе произошла утром 31 августа. С места лобового стокновения двух легковушек в районную больницу доставили девять пострадавших. Среди них четверо детей. Состояние троих вызывало опасение у медиков и их направили в больницу №7 в городе Волгограде. У девочки 12 лет состояние средней тяжести. Десятилетний мальчик и 14-летняя девочка сейчас в реанимации. Годовалого малыша оставили в Дубовской ЦРБ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Взрослых пациентов собираются перегоспитализировать в больницу №25. Их состояние стабильное.