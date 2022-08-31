В Волгограде рабочий завода перевел мошенникам 800 тысяч рублей

Полиция ищет мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Телефонные мошенники продолжают терроризировать жителей Волгоградской области. Только за минувшие сутки преступники обогатились на 1,3 миллиона рублей, которые наивные волгоградцы перевели дистанционно.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, 34-летний работник завода лишился 800 тысяч рублей. По словам потерпевшего, незнакомец представился сотрудником банка и напугал незаконно оформленным кредитом. Чтобы сберечь средства их нужно было перевести на счет преступника. По аналогичной схеме 61-летняя пенсионерка обогатила мошенников на 500 тысяч. Еще двое жителей лишились более 30 тысяч рублей, поверив злоумышленникам по телефону.

- По всем фактам мошеннических действий проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Полиция просит не доверять неизвестным, кем бы они ни представлялись, и никому не перечислять свои сбережения, - обратились к волгоградцам.