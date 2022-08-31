Городищенская ЦРБ выплатит 400 тысяч пациентке, которой по вине терапевта год не лечили рак

С больницы взыскали 400 тысяч. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Целый год потеряла больная раком пациентка Городищенской ЦРБ по вине врача-терапевта местной поликлиники, в которой проходила диспансеризацию. Медики не сообщили ей о том, что по результатам обследований ей необходимо обратиться к онкологу, а выдали ей справку «здорова». Только через год женщина узнала о болезни, которая все эти месяцы сильно прогрессировала. Ей удалось отсудить у ЦРБ 400 тысяч рублей за бездействие врача.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, по решению районного суда с больницы взыскали компенсацию морального вреда в пользу пациентки. Следствию удалось доказать, что из-за бездействия врача женщина несвоевременно обратилась к онкологу, что привело к ухудшению ее здоровья. Все это подтвердили экспертиза качества оказания медпомощи и мультидисциплинарная экспертиза.

Напомним, именно для ранней диагностики онкологии в России всем пациентам рекомендуют постоянно проходить диспансеризацию, а врачей обучают онконастороженности – при малейшем подозрении на рак они должны отправлять людей на более глубокое обследование. Чем раньше обнаружат болезнь, тем больше шансов у человека ее победить. Но этой пациентке не повезло со специалистом.

Как уточнили в суде, решение вступило в силу.