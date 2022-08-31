Под Волгоградом перевернулся в кювет микроавтобус с пассажирами

Пострадавшие пассажиры от госпитализации отказались. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области 31 августа произошла еще одна крупная авария. В Котельниково в кювете оказался микроавтобус. Около 7-30 утра 62-летний водитель не справился с управлением с Фордом, когда ехал по городу в сторону Сальска. На улице Нижняя он съехал на обочину и перевернулся в кусты. В результате аварии синяки и ушибы получили пять женщин. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве, от госпитализации они отказались.

- Известно, что автобус – заказной. У водителя есть все необходимые документы, он за рулем уже много лет. Техобслуживание машина прошла недавно. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, - рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.