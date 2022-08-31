1 сентября родителей проверят металлодетекторами при входе на территорию волгоградских школ

Охранять детей в этот день будут полторы тысячи полицейских. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

1 сентября важное событие для школьников и их родителей. Линейки пройдут для 260 тысяч учеников Волгоградской области. Чтобы обошлось без происшествий, полиция переходит в День знаний на усиленный режим работы. У каждой школы будут дежурить минимум по два сотрудника МВД. При входе на территорию образовательного учреждения проверят ручными металлодетекторами всех, кто захочет присутствовать на празднике.

У школ ГИБДД организует патрули, которые проследят за скоростным режимом. Организацию безопасности дорожного движения полицейские проверили накануне. Нареканий было много - их предстоит устранить.

- В общей сложности обеспечивать общественный порядок 1 сентября будут более полутора тысяч полицейских, - сообщили в ГУ МВд по Волгоградской области.