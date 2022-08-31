Волгоградское предприятие-фантом поставляло мясо и рыбу в соцучреждения Кавказа

Волгоградское предприятие-фантом поставляло мясо в социальные учреждения Кавказа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградской области нашли предприятие-фантом, которое производило небезопасные мясо и рыбу. Выпуском такой продукции занималось ООО «Караван». У него были оформленные производственные сертификаты на говядину и мороженную рыбу, при этом сведения вносились неверные. Это свидетельствует о производстве животноводческой продукции неизвестного происхождения, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Россельхознадзора.

Предприятие поставляло сомнительную продукцию в социальные учреждения Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Сотрудники Россельхознадзора при выявленных нарушениях хотели провести проверку в ООО «Караван». Однако по адресу регистрации никакого производства нет. Информацию об этом была направлена в полицию и Федеральную налоговую службу области

- Проинформированы социальные учреждения, в адрес которых поступала небезопасная продукция, - отметили в ведомстве.