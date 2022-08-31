13 жителей Волгоградской области отравились грибами в 2022 году

Грибы нужно собирать правильно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Близится осень – золотая пора для грибников. Однако у этого, казалось бы, безобидного занятия есть один минус – вероятность отравиться. По статистике, ежегодного около тысячи россиян поступают в больнице с отравлением, из них в среднем 30 пациентов умирают от интоксикации. Региональный Роспотребнадзор напоминает жителям Волгоградской области о том, как правильно собирать грибы. И приводит данные: в 2022 году 13 жителей региона были госпитализированы после употребления блюд из грибов (в 2021 - 17 человек).

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Роспотребнадзор, лучше собирать грибы подальше от дорог и магистралей. Не срезать незнакомые виды, складывать в корзинку. Дома перебрать и еще раз пересмотреть каждый гриб.

- Занимаясь заготовками грибов, необходимо помнить, что из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами, - отметили в ведомстве.