В Волгоградской области фиксируется рекордная заболеваемость коронавирусом

В ковидарии за сутки госпитализировали 83 волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области не прекращается рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, 31 августа заразились 565 человек – это рекордные цифры за последние 5 месяцев. Среди заболевших сегодня ковидом волгоградцев 75 детей.

По данным регионального оперштаба, на 31 августа в Волгоградской области от COVID-19 лечатся 8 837 пациентов, в том числе амбулаторно. За последние сутки в ковидные стационары с коронавирусом госпитализировали 83 человека.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Выздоровели за сутки 485 волгоградцев. К счастью, сегодня не зафиксировали летальные исходы.

За все время распространения коронавируса им заболел 235 971 житель Волгоградской области, выздоровели 220 233 пациента. Стал жертвой пандемии 6 901 волгоградец.