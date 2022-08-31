В Волгограде молодая женщина кухонным ножом убила возлюбленного

Фото: СУ СК России по Волгоградской области

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела, которое было возбуждено на 29-летнюю женщину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 27 июля волгоградка в общежитии на улице Краснополянской в Дзержинском районе во время распития алкоголя поссорилась со своим сожителем на бытовой почве. Молодая женщина взяла кухонный нож и нанесла удар в живот 42-летнему мужчине. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Сожителя госпитализировали в больницу, несмотря на помощь медиков, он скончался. Следователи завершили расследование. Материалы уголовного дела были направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.