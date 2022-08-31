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Общество31 августа 2022 10:06

В парковой зоне в поселке Металлургов на севере Волгограда укладывают плитку

Четырехцветная брусчатка появится на площади 2,2 тысяч квадратов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии.

В поселке Металлургов с Краснооктябрьском районе Волгограда продолжается благоустройство рекреационной зоны в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, сейчас рабочие укладывают четырехцветную брусчатку. Планируется замостить площадь порядка 2,2 тысяч квадратных метров.

Добавим, что на территории высадят 350 деревьев и кустарников. Предварительно специалисты смонтируют поливочную систему, чтобы ухаживать за зелеными насаждениями. Тут появится спортивная площадка, а также по многочисленным просьбам горожан песочный дворик «Золотая рыбка», зоны для детей.

Пока одни будут заниматься физическими нагрузками или играть с малышами, другие смогут насладиться отдыхом на комфортных лавочках. А чтобы отдых был безопасным, всюду установят камеры наблюдения.