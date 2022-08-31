В Волгограде на День города прозвучат колокола, песни Александры Пахмутовой и рэп

На празднике выступят коллективы со всех уголков Волгоградской области.

В Волгограде празднование дня города растянется на несколько дней. Программа очень обширная. Но меломанам должно особенно понравиться 11 сентября. Ведь в этот день пройдет фестиваль колокольного звона, концерт духовых оркестров и фестиваль национальных культур.

В 11-00 у фонтана искусство состоится фольклорный праздник «Город счастливых детей». После него начнется фестиваль национальных культур от «От Волги до Дона». Участники съедутся на него со всех районов области.

Вечером на набережной запланированы выступления МУК «Волгоградконцерт».

В 12-00 в пойме Царицы прозвучит музыкальная программа «Музыкальный колейдоскоп»

В 18-00 там же намечен молодежный фестиваль «В движении». Молодые люди покажут себя в велотриале, джампинге, скейтбординге и других направлениях. Будет много современных танцев и музыки.

На нижней террасе набережной в новом амфитеатре с 16-00 до 18-00 прозвучат духовые оркестры в программе «Музыка на Волге».

А в 18-00 там же можно увидеть фильм ы под открытым небом.

В 14-00 в Александровском саду начнется фестиваль колокольного звона. Выступит здесь и ансамбль старинной музыки «Конкордия». Будут звучать также бардовские авторские песни.

С 12-00 до 17-00 в сквере Пушкина намечена концертно-развлекательная программа «Мой город мне дорог».

В 17-00 в сквере Пахмутово ждут любителей классики советской музыки на концерте, подготовленном студентами «Серебряковки»

«Песни, проверенные временем».