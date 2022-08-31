В Волгограде трансплантацию костного мозга будут проводить за счет бюджета

Сложнейшие операции по пересадке костного мозга смогут проводить в онкодиспансере. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во вторник в Волгоградской облдуме прошло заседание комитета по охране здоровья, на котором обсудили ряд революционных новшеств. В случае их принятия можно будет обеспечить всех детей с сахарным диабетом бесплатными устройствами для непрерывного мониторинга уровня глюкозы, а также начать выполнять в регионе операции по пересадке стволовых клеток за счет бюджета. Депутаты подготовили проект изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. И рекомендовали думе принять его в двух чтениях.

Что изменится? Теперь в Волгограде смогут выполнять операции по трансплантации костного мозга и стволовых клеток за счет бюджета. Раньше такие вмешательства делали только в нескольких столичных клиниках, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Дождаться квоту было весьма проблематично. Возможность работать с костным мозгом и стволовыми клетками появилась после открытия нового корпуса онкодиспансера в Волгограде. Чтобы приступить к выполнению операций по пересадке клеток за счет бюджета, нужно прописать это в программе.

Трансплантация костного мозга – порой единственный шанс спасти жизнь пациенту с лейкозом, нейробластомой, апластической анемией, наследственными дефектами крови. Источник финансирования деятельности медучреждений, связанной с донорством костного мозга - ассигнования из регионального бюджета. По словам зампреда комитета здравоохранения региона Николая Алимова, лечебные учреждения к этому виду деятельности будут подключать поэтапно.

Еще одна важная новость касается всех несовершеннолетних пациентов с сахарным диабетом. Раньше родители получали на таких детей медицинские устройства для непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Но только до достижения ими 4 лет. Сейчас же регион будет бесплатно снабжать таким оборудованием всех детей до 18 лет. Как сообщили в облдуме, сейчас у нас в области в этой помощи нуждаются 773 ребенка. Это обойдется бюджету в 134 миллиона в год.