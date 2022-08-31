Волгоградские родители тратят на ребенка в среднем 13,7 тысяч рублей в месяц

В России средние расходы на несовершеннолетнего – 11,7 тысяч рублей в месяц. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоград вошел в десятку городов с самыми высокими расходами на содержание детей до 18 лет. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на исследование компании «Ингосстрах» и Финансового университету при Правительстве РФ. По данным экспертов, волгоградская семья в среднем в месяц тратит 13,7 тысяч рублей на ребенка. При этом уровень аналогичных трат в стране ниже – 11,7 тысяч рублей. Таким образом город-герой вошел в десятку крупных городов, где расходы на детей превышают этот уровень.

В списке также Тюмень (20,3 тыс), Москва (15,8 тыс), Хабаровск (15, 7 тыс), Липецк (15,2 тыс), Челябинск (14,5 тыс).

Самые большие траты у волгоградских родителей касаются отдыха (32%), оздоровления (22%), также немало денег уходит на питание, одежду, дополнительные кружки, секции и игрушки.