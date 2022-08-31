«Ситиматик-Волгоград»: для удобства жителей на сайте компании появилась кнопка для сообщений о качестве вывоза отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Для удобства жителей региона на официальном сайте компании «Ситиматик-Волгоград» создана кнопка для сообщений о качестве предоставления услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерной площадки или места накопления. Она называется «Общественный контроль» и расположена в верхней части сайта Прямая ссылка. Нажав на нее, необходимо заполнить поля с контактными данными, приложить фото и нажать «Отправить».

Данная кнопка стала еще одним оперативным каналом связи для жителей Волгоградской области с регоператором. Напомним, что по вопросам деятельности регоператора открыто несколько каналов обратной связи:

- контакт-центр: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00;

- электронная почта: info.vlg@citymatic.ru;

- почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.5.

- кнопка «Обращение в компанию» на сайте для сообщений об изменениях в лицевом счете (выписались, переехали, продали/ купили квартиру/дом, открыть/закрыть лицевой счет, изменились ФИО, количество собственников и т.п.);

- кнопка «Я не получил платежку» на сайте для тех, кому не приходят платежные квитанции на оплату услуги «Обращение с ТКО»;

- кнопка «Личный прием» на сайте для записи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на прием к генеральному директору;

- электронная почта: recalculation@vlg.citymatic.ru по вопросам доначислений и предоставления рассрочки;

- личное обращение в абонентский отдел по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40 по предварительной записи по номеру: 8 (8442) 32-63-60;

- справочная служба «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: (8442) 32-50-50

- личный кабинет «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по ссылке где удобно отслеживать детальную информацию по лицевому счету, дистанционно оплачивать и подписаться на получение электронной квитанции

Контактная информация о региональном операторе также размещена на квитанциях, которые ежемесячно доставляются в почтовые ящики жителей.