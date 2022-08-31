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Происшествия31 августа 2022 7:42

Волгоградку отправляют под суд за убийство возлюбленного в общежитии

Поводом для расправы стала ссора на бытовой почве
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вскоре женщина престанет перед судом.

Вскоре женщина престанет перед судом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

29-летняя жительница Волгограда вскоре предстанет перед судом за убийство 42-летнего сожителя. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, уголовное дело с доказательной базой направили в прокуратуру, которая и должна утвердить обвинение. Само преступление произошло 27 июля в общежитии на улице Краснополянской.

Мужчина и женщина распивали спиртные напитки и общались. Внезапно между ними вспыхнул конфликт. Поговорить спокойно не смогли.

- В ходе ссоры которой злоумышленница, вооружившись кухонным ножом, нанесла 42-летнему мужчине один удар в область живота, - сообщили в следкоме.

В итоге потерпевший умер в больнице. Его возлюбленной грозит срок по статье 111 УК РФ.