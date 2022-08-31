В Волгограде нуждающийся в медпомощи пенсионер ушел из больницы и пропал

Фото: Лиза Алерт.

Жителей Волгограда просят помочь в поиске 68-летнего Курмантая Топалова. 30 августа пенсионер ушел из больницы в Дзержинском районе города-героя и исчез. У дедушки серьезные проблемы со здоровьем, он нуждается в медицинской помощи. А еще Курмантай Иванович совсем не знает города – его привезли из области. Поэтому важно оперативно найти мужчину.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», пенсионер был одет рубашку с синими рисунком, черные брюки и сандалии. Он невысокого роста, худой, волосы серые, глаза карие.

В поисках участвуют сотрудники полиции, родные и волонтеры. Любая информация будет важна (сообщать по телефонам – 8-800-700-54-52 или 112).