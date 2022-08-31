График отключений горячей воды в Волгограде на сентябрь 2022 года

Три дня жителям Краснооктябрьского района придется умываться ледяной водой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде «Концессии теплоснабжения» составили график отключения горячей воды на сентябрь 2022 года. Несмотря на то, что завтра осень, в Волгограде продолжаются отключения горячей воды. Хорошо, что синоптики обещают волгоградцам довольно теплый сентябрь, а то принимать холодный душ и выходить под холодный ветер утром не только неприятно, но и опасно для здоровья.

Впрочем, для большей части волгоградцев закаливающие процедуры в этом году остались в прошлом. Тазики и ведра можно отложить до следующего лета. Коммунальная инфраструктура, включая тепловые сети, уже завершает подготовку к зиме. Отключения горячей воды в сентябре затронут только Краснооктябрьский район Волгограда, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Отключения продолжатся всего три дня. Публикуем список адресов.

Где не будет горячей воды в сентябре Краснооктябрьский район, с 12 по 14 сентября 2022 года

ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

ул. Гончарова, 5, 7, 9

пр. Металлургов, 30, 32, 34

ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56

ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47

ул. Богунская, 10А, 12, 16

ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1

ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5

ул. К. Цеткин, 5, 7

пер. Аэропортовский, 2, 6, 8

ул. Короткая, 23, 25, 27

ул. 39-я Гвардейская, 6, 8

ул. Варшавская, 4, 6, 7

ул. Новоремесленная, 3, 5