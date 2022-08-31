В волгоградские школы вернули измерение температуры на входе и маски для поваров

У учеников на входе будут проверять температуру.

Роспотребнадзор в своем телеграм-канале разместил важную информацию по ограничениям, которые будут действовать во всех российских школах в том числе и волгоградских. Согласно обновленным правилам детей не будут «разводить» по кабинетам и создавать специальный график начала уроков, но оставят проверку температуры на входе у учеников и учителей. Также обязаны быть в маске и перчатках те, кто работает в столовой и готовит еду детям.

В таком формате школы будут учиться ближайшее время. Изменения возможны через несколько недель учебы – все зависит от уровня заболевания коронавирусом. Ну а пока волгоградскую детвору ждет 1 сентября. Его

в Волгоградской области решено проводить в очном формате

- Запланированы традиционные линейки. Это особый праздник уже много лет. Особенно для первоклассников и выпускников. Все пройдет в штатном режиме. В этом учебном году за школьные парты сядут 260 тысяч учеников, среди них 27,5 тысяч первоклассников, - рассказала Лариса Савина, руководитель комитета образования Волгоградской области.

Также в школу по-прежнему запрещено свободно проходить родителям – но это уже защита от террористической угрозы.