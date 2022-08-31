В Волгоградской области 1 сентября 2022 года не будут продавать алкоголь

В День знаний в Волгограде не будут продавать спиртное. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября – один из прописанных в законе Волгоградской области дней, когда на территории всего региона вводится запрет на продажу спиртного в розницу. В День знаний купить алкоголь в магазинах будет невозможно – на протяжении всего дня и в любом уголке, даже если рядом нет школ. Предприниматели, которые проигнорируют запрет и продадут клиентам даже одну бутылку, нарвутся на серьезные штрафы. Должностных лиц накажут на 20-25 тысяч рублей, юридических – на 40-50 тысяч.

По закону допускается продавать алкоголь в эти дни только в заведениях общепита. Напомним, таких дней в законе не так уж много: в регионе запрещена розничная продажа спиртного также 25 января, 1 июня, 27 июня и 1 сентября (если День знаний не переносится на другой день из-за выходных).