Под Волгоградом нервный мужчина разбил мешавший ему спать мотоцикл

Полиция проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 30 августа в хуторе Веселый Волгоградской области 49-летний мужчина сломал мешавший ему спать мотоцикл «Альфа». Об инциденте в полицию заявила мама подростка, который катался на двухколесном транспортном средстве. По словам женщины, ее сын катался по населенному пункту, внезапно за ним началась погоня. Подозреваемый за рулем «Нивы» догнал подростка, вынудил остановиться и стал бить по мотоциклу. Сам мальчик сбежал домой.

- Мужчина пояснил, что несовершеннолетний неоднократно проезжал на мототранспорте мимо его домовладения. Громкий звук сильно раздражал мужчину, он решил сломать транспортное средство, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД.

После того, как подросток сбежал, селянин привязал мотоцикл к тросу и уволок его в балку. Теперь мужчине грозит срок по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.