Волгоградский медиамагнат рассказал, как пил с Горбачевым чай с пирожками

Все, кто был с Михаилом Горбачевым, говорит о его демократичности в общении. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Вечером 30 августа не стало последнего президента СССР. Михаил Сергеевич Горбачев умер в палате ЦКБ. В Волгограде он бывал несколько раз. Многие до сих пор хранят воспоминания о встрече с ним – в общении он был не заносчивым, достаточно простым. Но члену общественной палаты и волгоградскому медиамагнату Вячеславу Черепахину удалось «поболтать» с Михаилом Горбачевым, когда тот уже был давно на пенсии. Своими впечатлениями он поделился в своем телеграм-канале.

Встреча состоялась в 2003 году в Министерстве печати РФ. Волгоградец увидел, как Михаил Сергеевич пьет чай в министерской столовой и подошел познакомиться.

- Он предложил посидеть поговорить, попить чаю со столовскими пирожками, которые нам носил его референт. Просто общался с Президентом СССР и пил чай. Не помню, сколько мы с ним просидели, но успели обсудить все, что происходило тогда в Волгоградской области, кто и чем занимался из его знакомых… Он даже подписал мою визитку, - делится воспоминаниями Вячеслав Черепахин.

История получила продолжение на следующий день.

- Мы стояли в коридоре со всякими телевизионными звездами тех лет в ожидании конкурса - Евгением Кисилевым, Светланой Сорокиной, Владимиром Соловьевым, Виктором Шендеровичем, и по коридору проходил своей президентской походкой Михаил Сергеевич, и я был первым, с кем он поздоровался и спросил своим южным говорком “Как дела Увячеслаф?” Пусть это пока не очевидно, но Вы, Михаил Сергеевич, стали примером для многих будущих политиков, доказав, что для достижения цели далеко не все средства хороши. Даже меняя мир, делая правильные и неправильные большие свои дела, Михаил Сергеевич, Вы оставались Человеком. И в этом я вижу Ваше самое большое достижение! -