Испортившего памятник «Жертвам Холокоста» волгоградца отправят в колонию на 6 лет

Полиции удалось поймать вандала. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Дзержинский суд Волгограда во вторник, 30 августа вынес приговор Кириллу Заруйкину, который в ноябре 2021 года испортил новый мемориал. Памятный знак «Жертвам Холокоста» едва успели открыть в сквере имени 8 Марта в центре Волгограда, как на следующий же день волгоградец решил его испортить. Залез на него ногами, скинул цветы и краской нарисовал свастику. Как он объяснил полиции – из личной неприязни к лицам еврейской национальности.

Помимо вандализма, уже имевший судимость Кирилл Заруйкин успел вскрыть ломбард и совершить разбойное нападение на алкомаркет. Он угрожал монтировкой кассиру и требовал отдать ему деньги из кассы. Ограбление не удалось, кассиру удалось вырваться, но сесть в тюрьму по трем статьям Заруйкину придется. Сотрудникам УФСБ и ГУ МВД по региону удалось собрать доказательства его вины.

- По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе судов Волгоградской области. Подсудимый еще может попытаться обжаловать приговор.