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Политика30 августа 2022 14:52

В Волгограде семьям погибших в спецоперации военных вручили Ордена Мужества

Торжественная траурная церемония прошла в музее-панораме «Сталинградская битва» 30 августа
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: музей-панорама Сталинградская битва.

Фото: музей-панорама Сталинградская битва.

Сегодня, 30 августа, семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, вручили Ордена Мужества посмертно. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе музея-панорамы «Сталинградская битва».

Награды передали матерям старшего лейтенанта Андрея Ильченко, ефрейтора Петра Исаева. Третий Орден передадут дедушке ефрейтора Валерия Коваленко, который не смог в силу возраста приехать в город-герой.

На торжественной траурной церемонии, которая прошла в музее-панораме, присутствовали военнослужащие, чиновники, общественники, юные патриоты. Память героев почтили минутой молчания.