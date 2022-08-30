В Волгограде 31 августа без света оставят 4 района

В Волгограде в среду электричества не будет в четырех районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в последний день лета некоторым жителям придется испытать коммунальные неудобства. Из-за плановых ремонтных и профилактических работ в домах более чем на 30 улицах 31 августа не будет электричества. Частично без света останутся 4 района областного центра. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно не будет в Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе без света с 9.00 до 17.00 останутся ул. Смирнова, 1-19, 1а, 2-16, пер. Смирнова, 1-7, 2, 4, пер. Вязниковский, 3-7, 24-28, ул. Жданова, 2-22, 5-43, ул. Ломоносова, 10а, 10-36, 15-41, 18/1, 36а, 40, 46, 47, 48, 52, 55, ул. Типографская, 40. В Дзержинском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 8.00 до 17.00 жители ул. Сульской, 29-65, 34-72 53а, 56а, 72а, ул. Куринской, 38-60, 45-61, 57а, 61а, 46а, 48а. В Ворошиловском районе обесточат с 13.00 до 17.00 дома по адресам: ул. Дербентская, 62, 71, ул. Чембарская, 14, 16/1-16/16/8, 16/11, 16/12, ул. Чембарская, 23-57, 29а, 31а, 47а, 49б, 51б, 55б, 56, 56/5, 57а, 57д, 57/1, 59б, 61а, 61б, ул. Саранская, 59-89, 65а, 67а, 69а, 81а, 83а, 89а.

В Кировском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Тополевой, 3, 5, 15, ул. Черемшанской, 1-35, 8-32, 39, ул. Розовой, 2-6, 3-7, 10а, ул. Фиалковой, 1-3, 2, ул. Барбарисовой, 1-37, 2-52, ул. Пятигорской, 48-60, ул. Кедровой, 3-15, 6-18, 19, 21, ул. Травяной, 6-16, 75-77, ул. Воронкова, 5-11, 23-33, 48-60, ул. Щедрина, 48-70, 51-59, ул. Лиственной, 1-11, 2-28, ул. Хвойной, 1-25, 2-12, ул. Сенной, 4-32, в пер. Успенского, 20-26, 31-53, 32-36, пер. Фиалковом, 1-9, 2-8, I-Проезде, 1-9, II-Проезде, 1-3, 2-4, пер. Розы Люксембург, 17-97, 30-40, 52-56, пер. Розовом, 2-12, 3-11, пер. Черемшанском, 1-11, 2-8, пер. Тополевом, 2-12, пер. Тутовом, 1-11, 2-8.