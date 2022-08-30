В Волгограде экс-чиновница облздрава отправится на 7 лет в колонию за взятки

Волгоградский облсуд не изменил решение суда первой инстанции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-сотрудница волгоградского облздрава Светлана Колесникова все же проведет 7 лет в колонии за взятки. В Волгоградском областном суде рассмотрели апелляцию и оставили предыдущий приговор бывшей чиновнице без изменения. В годы работы в администрации она была ответственной за контроль технического состояния государственных медицинских учреждений. Договорившись с бывшим главврачом городской детской больницы Волжского Евгением Дергачевым, женщина фиктивно трудоустроилась в медучреждение – сначала в качестве экономиста, затем уборщицы. Ежемесячно чиновница получала зарплату, главный врач передавал ей деньги в качестве взяток за покровительство и попустительство при проведении проверок. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

За 5,5 лет своего фиктивного трудоустройства в детской больнице Волжского – с июня 2015 по декабрь 2020 года – Светлана Колесникова получила 743 175 рублей. Кроме того, в феврале 2021 года Евгений Дергачев передал чиновнице в здании облздрава взятку в 50 тысяч рублей за попустительство по службе. Преступление пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Ворошиловский районный суд признал Светлану Колесникову виновной и наказал ее лишением свободы сроком на 7 лет, который она должна отбывать в колонии общего режима. Также ей на 3 года запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Бывшая сотрудница облздрава с адвокатом подали апелляцию, в которой просили отменить приговор и прекратить уголовное дело. Не согласен с решением суда первой инстанции был и государственный обвинитель, который просил усилить наказание.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, не нашел оснований для изменения или отмены приговора, - отметили в пресс-службе судов региона.

Отметим, бывший главный врач детской городской больницы Волжского был осужден на 1,5 года.