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Происшествия30 августа 2022 13:51

В Волгоградской области дети 3 и 5 лет ошпарились кипятком

Маленьких пациентов госпитализировали в больницу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Детей госпитализировали.

Детей госпитализировали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 29 августа, двух маленьких детей госпитализировали в больницы Волгоградской области с серьезными ожогами. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД.

Один из случаев произошел в районном поселке Октябрьский. Трехлетняя девочка проходила мимо ведра с кипятком и, не заметив его, спотыкнулась. У ребенка ожог живота, ее доставили в больницу №25. А пятилетний мальчик из Волжского пытался налить чай и опрокинул на себя чайник.

В полиции настоятельно призывают родителей ни в коем случае не оставлять детей без присмотра!