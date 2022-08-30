В Волгоградской области дети 3 и 5 лет ошпарились кипятком

Детей госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 29 августа, двух маленьких детей госпитализировали в больницы Волгоградской области с серьезными ожогами. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД.

Один из случаев произошел в районном поселке Октябрьский. Трехлетняя девочка проходила мимо ведра с кипятком и, не заметив его, спотыкнулась. У ребенка ожог живота, ее доставили в больницу №25. А пятилетний мальчик из Волжского пытался налить чай и опрокинул на себя чайник.

В полиции настоятельно призывают родителей ни в коем случае не оставлять детей без присмотра!