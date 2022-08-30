Общественники раскритиковали дороги возле школ Волгоградской области

Фото: ОНФ.

В Волгоградской области через пару дней начнется новый учебный год, тысячи детей будут посещать школы. В связи с этим общественники ОНФ решили проверить насколько безопасны дороги к учебным заведениям. Выбрали 20 школ региона и пришли к неутешительным выводам: путь к некоторым обителям знаний полон опасностей.

- Самые распространенные нарушения – отсутствие пешеходных переходов, а местами и светофоров, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ОНФ. Также в списке – отсутствие забора вокруг территории школ, лежачих полицейских, мусор, ямы на спортивной площадке, опасные предметы в школьном дворе.

Общественники обратились к чиновникам и попросили обезопасить школьные маршруты. Особое внимание обратили на школы №55 ("Долина знаний") и 125 в областном центре. Учебное заведение в Родниковой Долине построили недавно. Это новое здание, однако путь к 55-й школе непрост. На прилегающей дороге дефекты, отсутствуют пешеходные ограждения и светофор, на парковке нет разметки.