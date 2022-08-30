Волгоградские приставы сумели собрать 18 миллионов рублей алиментов для школьников

Собрать ребенка в школу - дорогое удовольствие. Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

Долги по алиментам довольно привычная ситуация в современном обществе. Нерадивые родители после развода устраняются от воспитания и содержания своих детей. В преддверии нового учебного года этот вопрос стоит особенно остро. Собрать ребенка в школу - дорогое удовольствие. Именно поэтому судебные приставы решили усилить работу в этом направлении. В августе прошла ежегодная акция «Собери ребенка в школу — заплати алименты». За неделю они побывали по 2349 адреса, арестовали имущество по 119 исполнительным производствам и в итоге взыскали 18 миллионов рублей долгов по алиментам.

Так что теперь у многих мам и пап появилась возможность купить все необходимо к школе. Пусть и в самый последний момент.