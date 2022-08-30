В Волжском представили нового председателя городского суда

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

В Волжском городском суде официально представили нового председателя. К своим обязанностям приступил Алексей Косолапов. Судьям и работникам горсуда его представил председатель Волгоградского областного суда Алексей Глухов. Также во встрече приняли участие главный федеральный инспектор по Волгоградской области Дмитрий Сафонов, мэр Волжского Игорь Воронин, руководители правоохранительных структур города-спутника. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Алексей Косолапов был назначен председателем Волжского городского суда указом президента от 14 июля 2022 года. Он окончил Волгоградский юридический институт МВД России, проработал в юридической сфере более 26 лет. В 2005 году стал судьей Кировского районного суда. В 2010 году Алексея Косолапова назначили заместителем руководителя Центрального районного суда, в котором с 2019 по 2021 год он исполнял обязанности председателя.