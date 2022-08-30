Мошенники обманули мужчину, который перевел 80 тысяч для пострадавших на рынке Людмила в Волжском

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Современные мошенники ищут разные способы обмануть людей. И порой забирают деньги, которые люди жертвуют из самых хороших побуждений. Так произошло с одним из предпринимателей в Волжском. Ему позвонили на телефон и предложили помочь пострадавшим во время пожара на рынке Людмила. Мужчина согласился и перевел на указанный аферистами счет 80 тысяч рублей. На эти деньги якобы должны были купить коробки с товарами, которые потом ему передадут. Но когда волжанин приехал в указанное для их получения место, то никого и ничего не нашел. Телефоны оказались недоступными. Бизнесмен понял, что его жестоко обманули.

- Мужчина написал заявление в полицию. Сейчас ведется розыск преступников. Полиция напоминает, что вопросами по рынку Людмила, в том числе и помощи пострадавшим занимается администрация города. Информацию можно уточнить по телефону 21-22-77, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.