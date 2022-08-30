«Чиж & Co» выступит на ParkSeason Fest в Волгограде вместо группы «Сплин»

Песни Сергея Чигракова в нашей стране знают и любят. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, кто заменит группу «Сплин» на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде 17 сентября 2022. После отмены выступления Александра Васильева организаторы пообещали пригласить нового участника. Во вторник оргкомитет фестиваля заявил, что на сцене «Волгоград Арены» выступит легендарная группа «Чиж & Co». «Вечную молодость», «О любви», «Фантом» и «Полонез» прекрасно знают в нашей стране даже те, кто не является поклонником группы. А уж фанаты готовы подпевать Сергею Чигракову весь час, пока «Чиж» будет на сцене.

Напомним, также 17 сентября на «Волгограде Арене» выступят «КИНО», Григорий Лепс, Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы», группы Bad Balance, «Кирпичи» и «В чём дело». Организаторы заявили, что проведение мероприятия, которое переносилось уже много раз, согласовано с оперативным штабом по коронавирусу Волгоградской области.