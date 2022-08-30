Профессор посоветовал переболевшим ковидом волгоградцам есть квашеную капусту

Капуста поможет восстановить микрофлору кишечника. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Чувство быстрой утомляемости и слабости хорошо знакомо всем, кто переболел ковидом. Многие уверены, что причина тому – подорванный вирусом иммунитет, и скупают в аптеках витамины. Однако доктор медицинских наук, профессор ВолгГМУ Павел Бакумов уверен, что быстро восстановиться после коронавируса помогут не таблетки, а правильное питание.

- Общее заблуждение, что причиной слабости после перенесенной новой коронавирусной инфекции является авитаминоз. Это не так. В основе быстрой утомляемости, как правило, - наличие дыхательной недостаточности, астенический синдром или как его называют синдром хронической усталости, а не недостаток витаминов. Поэтому налегать на синтетические витамины не стоит. При этом, важную роль в реабилитации пациентов после болезни играет правильное питание, считает профессор Павел Бакумов.

В день каждый человек должен съедать правильное количество калорий. Так, на 1 кило веса приходится 30 килокалорий (на 60 кило – 1800). Важно правильно соблюдать соотношение жиров и углеводов.

- При отсутствии дыхательной недостаточности эта пропорция - 30/70, при наличии таковой 50/50. Жир важен для восстановления легочной, - говорит доктор медицинских наук.

Самое время вспомнить об антиоксидантах. В сутки нужно съедать два фрукта или стакан ягод, также помнить про зелень, морепродукты, орехи и морскую капусту, томаты, перец, цитрусовые. Особенно важно для здоровья восстановить микрофлору кишечника.

- Хорошо восстанавливает микрофлору квашеная капуста, которую можно найти на любом рынке. Помимо этого, рекомендую пациентам ежедневные прогулки на свежем воздухе. Но важно не переусердствовать, - говорит Павел Бакумов.