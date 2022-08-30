В больницу №3 Волгограда привезли новый 64-срезовый томограф

Томограф установили в только что отремонтированном помещении. Фото: облздрав.

Компьютерный томограф – незаменимое оборудование для качественной диагностики, которое по-хорошему должно быть в каждой современной больнице. Подчас пациентов гоняют на обследования в другие медучреждения из-за отсутствия или поломки аппарата КТ. Хорошая новость – новый современный компьютерный томограф закупили и привезли в больницу №3 Волгограда. Теперь в арсенале у врачей есть качественное оборудование. В первую очередь, в стационаре он необходим для обследований пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и после сосудистых катастроф.

Сейчас больница №3, которую в прошлом году надолго перепрофилировали в ковидный госпиталь, работает по своему основному профилю. Здесь оказывают помощь пациентам с неврологическими, кардиологическими и эндокринологическими проблема со здоровьем. В стационаре есть отделения восстановительного лечения и реабилитации для пациентов, у которых нарушены функции ЦНС.

Томограф установили в отдельно стоящем здании, которое накануне капитально отремонтировали и отделали. В облздраве говорят, что ожидать своей записи на диагностику пациентам здесь будет комфортно. Обновить аппаратуру в медучреждении удалось благодаря участию региона в нацпроекте «Здравоохранение».