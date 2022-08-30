Момент столкновения «Киа» и «Мерседеса» в центре Волгограда попал на видео

Пострадавших нет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 30 августа, в Центральном районе Волгограда произошло жесткое столкновение двух иномарок, которое запечатлели камеры наружного наблюдения. На улице Рокоссовского дорогу не поделили «Киа Спортаж» и «Мерседес». Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Примерно в 9.25 часов 39-летний водитель «Киа» ехал со стороны улицы Покрышкина, при съезде с мостового перехода нарушил ПДД,

- При съезде с мостового перехода совершил разворот в запрещенном для этого месте, в результате чего произошло столкновение с автомашиной «Мерседес» под управлением 39-летнего водителя, - уточнили в полиции.

К счастью, никто не пострадал, да и движение на месте аварии перекрывать не пришлось. А вот нарушителю грозит наказание.