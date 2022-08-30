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Здоровье30 августа 2022 9:08

30 августа ковид диагностировали у 521 жителя Волгоградской области

Число заболевших продолжает стремительно расти
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Число заболевших растет.

Число заболевших растет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 30 августа, в Волгоградской области ковид выявили у 521 жителя региона. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. В августе в регионе отмечается резкое увеличение числа заболевших. И хотя свежая статистика на 3% ниже вчерашней (29 августа выявили 536 случаев), ситуация с каждым днем обостряется.

За минувшие сутки резко выросло количество госпитализаций. Накануне сообщалось о 57 пациентах, которым потребовалось стационарное лечение, сегодня речь о 95 тяжело инфицированных. Отметим, что остальных больных лечат амбулаторно.

Пока стабильной остается статистика летальных исходов: новый подвид штамма, к счастью, очень редко приводит к летальным исходам.

Волгоградцам напоминают о необходимости пройти вакцинацию. Прививки делаются бесплатно, в том число иммунизироваться могут подростки от 12 лет и старше.