В Волгограде в ремонтируемых дворах установят уличное освещение

Фонари обновят не во всех дворах, а где в этом есть необходимость. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгограде полным ходом идет ремонт во дворах. Но кроме дорог возле домов обещают сделать уличное освещение. Уже выбрали организацию, которая подготовит проектную документацию. Когда все будет готово, объявят конкурс на исполнителя. Свет появится там, где его никто не было. Также обещают заменить те фонари, которые пришли за много лет в негодность. Уличное освещение делают в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, за три года в порядок приведут 150 дворов, а это около 300 домов. 100 тысяч горожан станут жить в более комфортных условиях.