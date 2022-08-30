«Ситиматик-Волгоград» рекомендует переходить на электронные квитанции

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» настоятельно рекомендует своим потребителям переходить на аналог бумажного варианта платежного документа – электронную квитанцию.

Переход на электронные квитанции имеет массу преимуществ. Во-первых, это оперативно и удобно – квитанция приходит раньше бумажной, доступ к ней есть в любое время и в любом месте с прямой ссылкой для оплаты (QR-код), она всегда доступна в компьютере или на смартфоне, её всегда можно распечатать. Во-вторых, это надежно - такая квитанция не потеряется, её никто не вытащит из почтового ящика, не увидит персональные данные, она не испортится со временем и надёжно хранится в вашей электронной почте или компьютере. Она является законным документом, который, в отличии от бумажного варианта, даже принимается в качестве доказательства в суде. В-третьих, такой способ получения квитанций – это забота о близких, ведь можно оплачивать счета родителей, бабушек и дедушек. Кроме того, отказ от бумажной квитанции – вклад в экологию и сохранение лесов!

Подписаться на получение электронной квитанции от «Ситиматик-Волгоград» можно в личном кабинете на сайте расчетного агента компании – АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по ссылке. Обращаем внимание, что здесь граждане также могут отслеживать детальную информацию по своему лицевому счету и дистанционно оплачивать коммунальную услугу «Обращение с отходами».