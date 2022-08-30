На юге Волгограда в столкновении двух иномарок пострадали 4 человека

Пострадавших госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 29 августа, в Красноармейском районе Волгограда в столкновении двух «Фольксвагенов» пострадали сразу четыре человека. Об этом сайту volgograd.kp.ru в рассказали пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Авария произошла в вечернее время на улице Лазоревой.

36-летняя женщина за рулем «Фольксваген Поло» ехала со стороны Дачной в сторону проспекта Героев Сталинграда. Она проехала перекресток на красный сигнал светофора. В этом момент в иномарку врезался «Фольксваген Туарег».

- В результате ДТП водитель автомашины «Фольксваген Поло», ее 33-летняя, 35-летняя и 29-летняя пассажирки доставлены в больницу, - добавили в полиции.