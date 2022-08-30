В Волгоградской области с высоты показали строительство трассы в Волго-Ахтубинской пойме

Кадр с видео администрации Волгоградской области

В Волгоградской области с высоты показали строительство третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Работы в Среднеахтубинском районе проходят активными темпами. Подрядчик возводит для будущей трассы 2 моста через ерики. Как рассказали сайту в администрации Волгоградской области, до конца года специалистам предстоит завершить основные работы по возведению моста через ерик Осинки. Также к новому году на 50% должен быть готов путепровод через ерик Гнилой в Волго-Ахтубинской пойме.

На мосту через Осинки возвели опоры, смонтировали балки пролетного строения, началось устройство ездового полотна. У первой опоры возводят подбетонное основание – там будет начинаться въезд на мост. У ерика Гнилой подрядчик АО «ЕКС» монтирует буронабивные сваи моста, бетонирует стойки и готовится к надвижке первого пролетного строения.

Отметим, трасса протяженностью 14 километров в Волго-Ахтубинской пойме, которая будет третьим пусковым комплексом, возводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В рамках первого этапа строители также занимаются строительством транспортной развязки около съезда на Лебяжью поляну, на этом объекте начали укладывать асфальт.