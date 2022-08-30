Утром 1 сентября в Волгограде будет 18 градусов тепла и облачно

1 сентября в Волгограде будет жарко, но пасмурно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в Волгограде будет тепло и облачно. Об этом сайту volgograd.kp.ru в рассказали пресс-службе Яндекс Погоды.

Синоптики проанализировали, как менялась погода в городе-герое в День знаний за последние 10 лет. Выяснилось, что пять раз, то есть ровно половину, начало осени было ясным и солнечным. А другую половину – пасмурным. В ближайший четверг волгоградцам стоит учесть, что в утренние часы будет довольно свежо – около +18,5 градусов, а вот днем воздух прогреется до +30 градусов. Несмотря на облачность дождей не ожидается.

Добавим, что ясное 1 сентября по 6 раз за минувшее десятилетие наблюдалось в Ростове и Воронеже, а вот в Омске, Екатеринбурге и Новосибирске всегда пасмурно.