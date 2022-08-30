В районе Волгоградской области из-за лесных пожаров приостановили сбор урожая

Фермеров попросили временно не использовать сельхозтехнику. Фото: Администрация Волгоградской области.

В последние дни Иловлинский район Волгоградской области охватили лесных пожары. Из-за сложной обстановки чиновники районной администрации попросили фермеров приостановить сбор урожая в полях. До 31 августа им рекомендуют не проводить работы в полях с использованием сельскохозяйственной техники, исключение только для опашки территории. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Иловлинского района.

Напомним, в прошлое воскресенье район был охвачен огнем. Горели леса и степи, пламя угрожало лагерю «Лазурный». Из-за ЧП детская смена в нем закончилась на день раньше, детей эвакуировали. С ландшафтным пожаром боролись сотрудники МЧС, добровольцы, волонтеры. Во время тушения погиб начальник ГО и ЧС Иловлинского района Александр Переярин. Он оказался в огненной ловушке на служебном «УАЗ-469», в котором были еще 3 человека, их госпитализировали. 30 августа проходит церемония прощания с Александром Переяриным.