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Происшествия30 августа 2022 7:12

В Волгограде в подъезде многоэтажки нашли тело 41-летнего жильца

Следственный комитет организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Следком организовал проверку.

Следком организовал проверку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские следователи выясняют причины смерти 41-летнего мужчины, тело которого нашли на лестничной площадке в монтажном доме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, трагедия произошло 29 августа.

Волгоградец проживал в МКД №16 на улице Казахской в Советском районе. В последние дни он жаловался на плохое самочувствие и периодические боли в области сердца. Однако за медицинской помощью обращаться не стал. В итоге ему стало плохо. Он мог скончаться из-за проблем со здоровьем.

- Тело без телесных повреждений, без признаков насильственной смерти. Организована проверка, - добавили в следкоме.