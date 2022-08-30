В этом году клещи покусали 1460 жителей Волгоградской области

Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году в Волгоградской области зарегистрировано 1460 случаев укусов клещами жителей Волгоградской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Эксперты подчеркнули, что это средние показатели, не превышающие прошлогодние.

Клещи опасны тем, что могут заразить человека разными заболеваниями. Специалисты диагностировали 2 случая Крымской геморрагической лихорадки и 1 случая болезни Лайма. Жителям региона необходимо выучить наизусть и соблюдать простые правила. Если вдруг не повезло и насекомое присосалось к кожному покрову, следует незамедлительно обратиться к врачу в травматологический пункт. В противном случае снимать клеща самостоятельно нужно аккуратно, чтобы не оборвать хоботок. После чего отдать насекомое в лабораторию («Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел. 36-25-71).

Если эксперты выяснят, что клещ заразен, то обратившемуся проведут антибиотикопрофилактику.