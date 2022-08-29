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Происшествия29 августа 2022 16:44

В Волгограде врачи лечат растерзанного быком мужчину

С многочисленными травмами его привезли в больницу скорой помощи
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Мужчину привезли в БСМП №25 ночью 27 августа.

Мужчину привезли в БСМП №25 ночью 27 августа.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В субботу ночью в больницу скорой помощи №25 в Дзержинском районе Волгограда врачи скорой доставили 33-летнего мужчину. На нем живого места не было. «Разукрасил» молодого человека разъяренный бык в поле под Орловкой в Городищенском районе. Мужчина выжил в этой схватке, но получил серьезные ранения.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, молодой мужчина на сегодняшний день продолжает лечение в травматологическом отделении больничного комплекса. Он в состоянии средней степени тяжести.