В Волгограде врачи лечат растерзанного быком мужчину

Мужчину привезли в БСМП №25 ночью 27 августа. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В субботу ночью в больницу скорой помощи №25 в Дзержинском районе Волгограда врачи скорой доставили 33-летнего мужчину. На нем живого места не было. «Разукрасил» молодого человека разъяренный бык в поле под Орловкой в Городищенском районе. Мужчина выжил в этой схватке, но получил серьезные ранения.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, молодой мужчина на сегодняшний день продолжает лечение в травматологическом отделении больничного комплекса. Он в состоянии средней степени тяжести.