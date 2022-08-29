В Волгограде электричество 30 августа отключат в шести районах

Без электричества в Волгограде частично останутся 6 районов Фото: Эдуард Пальгунов

Во вторник волгоградцев ожидают масштабные отключения электричества. Обесточат сотни домов более чем на 50 улицах. По некоторым адресам света не будет пару часов, а по другим – весь день. 30 августа в Волгограде электроснабжения из-за плановых ремонт на оборудовании временно не будет в шести районах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электричество частично отключат в Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе без света с 9.00 до 17.00 останутся ул. Смирнова, 1а, 1-19, 2-16, пер. Смирнова, 1-7, 2, 4, пер. Вязниковский, 3-7, 24-28, ул. Жданова, 2-22, 5-43, ул. Ломоносова, 10а, 10-36, 15-41, 18/1, 36а, 40, 46, 47, 48, 52, 55, ул. Типографская, 40. В Дзержинском районе электричество отрубят с 9.00 до 17.00 на ул. Ангарской, 73-95, ул. Яблочкина, 3-11, 14, 16, ул. Киквидзе, 2-32, 3-13, 13а, 15-37, ул. Сакко и Ванцетти, 15-23, 16-30, 26/43, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231, 26/232, ул. Халтурина, 1-7, 2-12, 26/248, 26/236, ул. Попова, 1-5, 2-6, в пер. Серебряном, 48, 48а, 48б.

В Центральном районе не смогут воспользоваться электроприборами с 16.00 до 18.00 жители дома №57 по ул. Пархоменко. В Ворошиловском районе электричество отключат с 10.00 до 13.00 на ул. Доменной, 11-19, 16-30, 28а, ул. Миргородской, 19-23, 22-28, 15а, 26а, ул. Кавказской, 14-32, 17-33, 22а, ул. Марии Расковой, 11-33, 25а, 31а, 34-48, 34а, 36а, ул. Юрия Долгорукого, 22-28, 29-37, ул. Новоузенской, 86-94, 86а, 94а, с 9.00 до 17.00 – на ул. Огарева, 21, 21а, 23, ул. Социалистической, 27, 29, 31, ул. Козловской, 22, 24. В Советском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 возникнут у жителей ул. Садовой, 215-227, 220, 224, 228, 229-287, 230-274, 253а, 275а, 275б, 277а, 278, 280, 282.

В Кировском районе с 13.00 до 17.00 обесточат ул. Мингечаурскую, 1а-37, 2а-24а, ул. Усть-Каменогорскую, 1а-31а, 2-23, ул. Абганеровскую, 96, ул. Майскую, 8а-44а, 23-53, 48-82, 57-61, 63а-95, пер. Набережный, 1-5, 1а, 4а-6, пер. Покровского, 8а, пер. Советский, 34, пер. Щелковский, 1-9, 2-16. С 9.00 до 13.00 электроснабжение будет отсутствовать на ул. Закавказской, 1, 3, 5, 7. С 9.00 до 17.00 света не будет по адресам: ул. Тополевая, 3, 5, 15, пер. Тополевый, 2-12, ул. Черемшанская, 1-35, 8-32, 39, пер. Черемшанский, 1-11, 2-8, ул. Кедровая, 6-18, 3-15, 19, 21, ул. Лиственная, 1-11, 2-28, ул. Хвойная, 1-25, 2-12, ул. Сенная, 4-32, пер. Успенского, 20, 24, 26, 32-36, 31-53, ул. Фиалковая, 1-3, 2, пер. Фиалковый, 1-9, 2-8, 1-й Проезд, 1-9, 2-й Проезд, 1-3, 2-4, пер. Люксембург Розы, 17-97, 30-40, 52-56, ул. Розовая, 2-6, 3-7, 10а, пер. Розовый, 2-12, 3-11, пер. Тутовый, 1-11, 2-8, ул. Воронкова, 5-11, 23-33, 48-60, ул. Щедрина, 48-70, 51-59, ул. Пятигорская, 48-60, ул. Барбарисовая, 1-37, 2-52, ул. Травяная, 6-16, 75-77.