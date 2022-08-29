В Волгограде волонтеры ищут дом спасенному щенку, похожему на тойтерьера

Фото: волонтеры группы "Помощь Алисе".

В середине лета волонтеры спасли в Дзержинском районе Волгограда чудом выжившего щенка. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru добровольцы группы «Помощь Алисе», другие пять щенков, родившихся в гаражах, погибли от жары и голода. А вот Муху удалось выходить и вылечить. Сейчас собачке 5 месяцев, она будет совсем крохотной и отлично подойдет для жизни в квартире. Зоозащитники ищут питомице добрых хозяев.

- Вес 5 кило, а, значит, вырастет она некрупной и прекрасно подойдёт для квартиры вместо дорогого тойтерьера. Зубки почти поменялись, прививки сделали. Задорная, компанейская, застенчивая с чужими, но очень милая, - рассказали волонтеры.

Познакомиться с собачкой и, возможно, подарить ей дом можно в любое удобное время (предварительно связаться по телефону с куратором: 89176491175).