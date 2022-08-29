В администрации Иловли рассказали про погибшего при спасении детей сотрудника

Прощание с Александром Переяриным состоится 30 августа. Фото: администрация Иловлинского района

28 августа стал черной датой для администрации Иловлинского района. Во время тушения степного пожара погиб начальник отдела ГО и ЧС Александр Переярин. Вместе с коллегами он выехал на служебном УАЗике с бочкой воды для тушения огня. Нужно было остановить огонь до того, как он доберется до лагеря с детьми. Но авто оказалось в кольце пламени. Три сотрудника смогли проскочить огненную полосу, они получили тяжелые ожоги. А Александр Переярин остался возле машины – он погиб до того, как к нему смогли прийти на помощь.

- Он был добрым, чутким, неравнодушным человеком, высоким профессионалом, - вспоминают коллегу в администрации Иловлинского района. - Люди, работавшие рядом с ним, всегда ценили его за жизнелюбие и оптимизм, душевное отношение к людям, преданность делу, требовательность к себе и личную порядочность, стремление сделать все необходимое для благополучия жителей Иловлинского района. Таким он навсегда останется в нашей памяти.

Александр Переярин родом из Иловли. Долгое время работал в местной полиции. Затем перевелся в Краснодарский край в линейную полицию. А когда вернулся в родные места, возглавил местный отдел ГО и ЧС.

Прощание с Александром состоится 30 августа в Иловле. Отпевание пройдет в местно часовне.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Александра Владимировича.