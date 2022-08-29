В Волжском заработала «горячая линия» для предпринимателей и работников сгоревшего рынка

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В городе Волжский Волгоградской области предприниматели еще подсчитывают убытки после страшного пожара на рынке «Людмила». Торговый комплекс горел более 13 часов, от него практически ничего не осталось. В администрации города на базе ситуационного центра по вопросам предпринимательства создана рабочая группа. Пострадавшие из-за пожара предприниматели могут обращаться по телефону 21-22-77, который работает круглосуточно в формате автоответчика.

В центре занятости для сотрудников уничтоженного огнем рынка заработала «горячая линия» по вопросам трудоустройства. Волжан просят обращаться Поляниной Анне Николаевне (кабинет 18, телефон 8-927-502-86-87). Звонки от потерявших работу из-за пожара жителей принимают в налоговой инспекции, обращаться нужно к Задорожной Анжеле Анатольевне (телефон 8-906-403-67-94).

- Также можно записаться на прием к заместителю начальника инспекции Жидковой Ирине Николаевне, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области работает телефон доверия для собственников торговых точек - 8 (8442) 78-99-99.

Напомним, рынок «Людмила» загорелся накануне около пяти часов дня. Пламя распространилась на площади 7000 квадратных метров. Полностью пожар был ликвидирован только утром в понедельник.

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