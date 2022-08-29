Под Волгоградом в поселке Прудбой пожар уничтожил шесть домов

На пожаре пострадали три семьи, часть домов была нижилая. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде за одни сутки 28 августа произошли сразу несколько крупных пожаров. Один из них в поселке Прудбой Калачевского района. Все началось с искры от ЛЭП, которая подожгла сухую траву возле поселка. Огонь из-за сильного ветра распространялся очень быстро и скоро загорелся деревянный дом на окраине. Пламя перекинулось на соседние строения и дома на улицах Речная и Строительная.

- Я выехал на место как только сообщили о ЧП в поселке, - рассказал глава Мариновского сельского поселения (к нему относится и Прудбой) Александр Никонов.- Мы пытались тушить ручными ранцами, даже немного обгорели. Но против такого пламени это было практически бесполезно. Огонь удалось остановить благодаря пожарным организациям, которые обслуживают полигон неподалеку.

Всего стихия уничтожила шесть жилых домов и две хозпостройки. Часть зданий была нежилой. Пострадавших нет. Сейчас администрация занимается восстановлением документов. На пожаре у людей сгорело все имущество. Оставшиеся без жилья люди пока поселились у родственников. У погорельцев есть дети-школьники. Но местные социальные службы обещают помочь собрать ребят в школу.